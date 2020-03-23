Глава WTA: Приостановка сезона до 7 июня - это непростое, но правильное решение Количество пострадавших от пандемии увеличивается с каждым днем.

Исполнительный директор WTA Стив Саймон выступил с обращением к болельщикам в связи с продлением паузы в теннисном сезоне до 7 июня из-за коронавируса.

«Из-за пандемии коронавируса профессиональный теннисный сезон был приостановлен до 7 июня. Это непростое решение, но это правильный курс действий. Турниры возобновятся только после того, как соответствующие органы власти и общественное здравоохранение сделают заявление, что это безопасно. Будьте в безопасности и спасибо за вашу поддержку и понимание», — приводит слова Саймона официальный сайт WTA.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 300 тыс. человек, около 13 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.