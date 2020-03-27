Павлюченкова решила сменить тренера На данный момент она является 30-й ракеткой мира.

Россиянка Анастасия Павлюченкова отказалась от услуг французского специалиста Сэма Сьюмика, о чем он сообщил журналистам Welovetennis.

Напомним, под его руководством 28-летняя уроженка Самары выступала полгода. За это время она вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Австралии, где проиграла испанке Гарбинье Мугурусе.

Добавим, что все теннисные турниры были приостановлены до 7 июня из-за пандемии коронавируса.