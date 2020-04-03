Циципас – об отмене Уимблдона: Я отправился спать, подумав, что это просто шутка - Советский спорт
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03 апреля 2020 01:12ТеннисГичунцев Артур

Циципас – об отмене Уимблдона: Я отправился спать, подумав, что это просто шутка

Соревнования перенесли из-за пандемии коронавируса.

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал решение руководства ATP отменить Уимблдон-2020.

«Я отправился спать, подумав, что это просто первоапрельская шутка, но сегодня узнал, что это действительно так.

Конечно, мне будет не хватать его. Это особенный турнир. Не могу дождаться следующего года! Впрочем, берегите себя и будьте здоровы», – написал Циципас в своем Twitter.

Напомним, Уимблдон должен был пройти с 29 июня по 12 июля 2020 года в Лондоне. Организаторы соревнований перенесли его на летом 2021 года.

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