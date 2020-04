«Я получила новый номер. Пишите мне». Шарапова опубликовала личный номер телефона (видео)

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова опубликовала номер личного телефона и предложила болельщикам пообщаться.

«Мне хотелось найти возможность поддерживать с вами связь. На прошлой неделе мы классно пообщались в видеоконференции со 150 пользователями. Мы закончили общение, а мне хотелось бы и дальше поддерживать с вами связь. Мы все вместе оказались в этой ситуации. Я получила новый номер. И я оставляю его для вас. Пишите мне! 310-564-7981. Это чистая правда. Расскажите мне, как у вас дела, задавайте вопросы или просто скажите «привет»! — написала Шарапова в Twitter.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS