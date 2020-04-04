«Я получила новый номер. Пишите мне». Шарапова опубликовала личный номер телефона (видео) В этом году россиянка объявила о завершении карьеры.

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова опубликовала номер личного телефона и предложила болельщикам пообщаться.

«Мне хотелось найти возможность поддерживать с вами связь. На прошлой неделе мы классно пообщались в видеоконференции со 150 пользователями. Мы закончили общение, а мне хотелось бы и дальше поддерживать с вами связь. Мы все вместе оказались в этой ситуации. Я получила новый номер. И я оставляю его для вас. Пишите мне! 310-564-7981. Это чистая правда. Расскажите мне, как у вас дела, задавайте вопросы или просто скажите «привет»! — написала Шарапова в Twitter.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS — Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 3, 2020

Напомним, в феврале россиянка объявила о завершении карьеры. Шарапова выиграла пять турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Мария – одна из десяти теннисисток в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры серии «Большого шлема», но в разные годы).

Всего в послужном списке спортсменки 39 выигранных турниров WTA (36 в одиночном разряде). В 2008 году она помогла сборной России выиграть Кубок Федерации, а в 2012 году завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне в одиночном разряде.