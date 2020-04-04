«Я получила новый номер. Пишите мне». Шарапова опубликовала личный номер телефона (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 апреля 2020 13:28ТеннисНечаев Юрий

«Я получила новый номер. Пишите мне». Шарапова опубликовала личный номер телефона (видео)

В этом году россиянка объявила о завершении карьеры.

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова опубликовала номер личного телефона и предложила болельщикам пообщаться.

«Мне хотелось найти возможность поддерживать с вами связь. На прошлой неделе мы классно пообщались в видеоконференции со 150 пользователями. Мы закончили общение, а мне хотелось бы и дальше поддерживать с вами связь. Мы все вместе оказались в этой ситуации. Я получила новый номер. И я оставляю его для вас. Пишите мне! 310-564-7981. Это чистая правда. Расскажите мне, как у вас дела, задавайте вопросы или просто скажите «привет»! — написала Шарапова в Twitter.

Напомним, в феврале россиянка объявила о завершении карьеры. Шарапова выиграла пять турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Мария – одна из десяти теннисисток в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры серии «Большого шлема», но в разные годы).

Всего в послужном списке спортсменки 39 выигранных турниров WTA (36 в одиночном разряде). В 2008 году она помогла сборной России выиграть Кубок Федерации, а в 2012 году завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне в одиночном разряде.

Андрей Панюков: Минус 40 процентов зарплаты – это больно Нападающий «Урала» рассказал о карантинных буднях в Екатеринбурге. 03.04.2020 12:00 Футбол Григорьевская Юлия
Еще по теме:
«Ливерпуль» готов продать Шакири за 30 миллионов евро. На игрока претендует ЦСКА СМИ: «Рубин» договорился с футболистами об уменьшении зарплат на 50% до возобновления тренировок Игорь Шалимов: Если мы закончим чемпионат сейчас, то никто ничего не потеряет
Хороший мужик, но не орел. Почему Драчева попросили уйти с должности президента СБР Сегодня было обнародовано открытое письмо ветеранов биатлона к президенту СБР Владимиру Драчеву с просьбой покинуть свой пост. 01.04.2020 13:00 Биатлон Чикирис Олег
«В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Загитова призвала всех россиян оставаться дома (видео) Медведева улетела из Канады в Японию Загитова опубликовала ускоренное видео своей тренировки и призвала оставаться дома
Доиграть сезон, договориться с игроками о сокращении зарплат. Итоги собрания РПЛ Вслед за видеоконференцией УЕФА и РФС, состоявшихся 1 апреля, настала очередь обсудить насущные проблемы и клубам РПЛ. 03.04.2020 17:00 Футбол Зибрак Артем
Бой Хабиба и «Уимблдон» отменили, РПЛ на паузе до 31 мая, Златан подумывает о завершении карьеры В рубрике «Пока вы спали» собрали самые значимые новости прошедшей ночи. 02.04.2020 07:00 ММА Иванова Дарья
Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Полностью платят зарплаты и ждут видеоконференции. Что происходит в клубах АПЛ? В пятницу АПЛ примет решение, что делать с зарплатами футболистов и сотрудников клубов, а пока большинство клубов продолжает платить в полном объеме. 02.04.2020 23:30 Футбол Зибрак Артем
Пес Панарина может сам зарабатывать деньги. Четвероногие друзья хоккеистов Во время режима самоизоляции даже у таких занятых людей, как спортсмены, появляются драгоценные часы для общения со своими домашними...животными. 03.04.2020 16:00 Хоккей Кузютина Елена
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Новости
14:19 ММА Тренер Нурмагомедова: Держим кулаки. Надеюсь, бой с Фергюсоном состоится
14:12 Лыжный спорт Юрий Бородавко: Не существует модели идеального лыжника
13:57 Футбол Хави с супругой пожертвовали миллион евро на борьбу с коронавирусом
13:44 Футбол «Ливерпуль» готов продать Шакири за 30 миллионов евро. На игрока претендует ЦСКА
13:28 Теннис «Я получила новый номер. Пишите мне». Шарапова опубликовала личный номер телефона (видео)
13:14 Футбол Бывший тренер «Зенита» Спаллетти может возглавить «Милан»
12:53 Футбол Вице-президент «Барселоны» сдал положительный тест на коронавирус
12:42 Футбол Брайан Робсон: Надеюсь, Фернандеш подтвердит мою правоту и станет новым Скоулзом для «МЮ»
12:26 Футбол СМИ: «Рубин» договорился с футболистами об уменьшении зарплат на 50% до возобновления тренировок
12:11 Футбол Игорь Шалимов: Если мы закончим чемпионат сейчас, то никто ничего не потеряет
11:54 ММА Магомед Анкалаев: Хабиб не виноват в том, что бой против Фергюсона сорвался
11:38 Хоккей «Гроза иностранных комментаторов». «Сочи» проводил Алтыбармакяна в НХЛ (видео)
11:22 Футбол Источник: Шюррле может перейти в «Бешикташ»
11:08 Футбол Бывший тренер «Нанта» продает чемпионскую медаль, чтобы помочь пострадавшим от коронавируса
10:51 Футбол Дарио Срна: Не перешел в «Барселону», потому что сердце приняло решение остаться в «Шахтере»
10:32 Футбол Гуренко - о приостановке чемпионата Белоруссии: Что скажут, то и будем делать
10:17 Футбол Ривалдо: Неймар — один из немногих игроков, кто не чувствует давления, играя рядом с Месси
10:03 Футбол Источник: ФИФА увеличит возрастной лимит игроков на Олимпиаде в Токио до 24 лет
09:45 Хоккей «Вегас» пожертвовал один миллион долларов на борьбу с коронавирусом
09:29 Футбол Бразильские и аргентинские клубы проявляют интерес к Кавани
Московская область: никакой борьбы с вирусом нет и в помине
В Тюменской области к 3 апреля выявили 5 новых заболевших коронавирусом
Было очень страшно: первая выздоровевшая от COVID-19 в Приморье рассказала о болезни
Спасти экономику Омска от коронавируса. Обещания власти и оценка бизнеса
Каждый двадцатый нижегородец нарушает режим самоизоляции
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика