Андрей Рублев: Морально уже готов к отмене сезона Ранее ATP и WTA объявили, что все соревнования были приостановлены до 7 июня из-за пандемии коронавируса.

Россиянин Андрей Рублев высказался о текущем положении в мире тенниса, отметив, что готов к отмене сезона.

«Хочется верить, что начнем играть в конце лета. Хотя на самом деле в голове я уже принял вариант, при котором весь год отменится, и морально уже готов к такому сценарию. При этом хочется верить, что играть начнем в конце лета и доиграем месяц или два этого сезона.

Хочется выйти на корт и сыграть, посмотрим, как будет, вдруг случится какое-то чудо, и все пройдет намного быстрее, чем многие прогнозируют», – приводит слова Рублева ТАСС.