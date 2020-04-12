Андрей Рублев: Сижу в квартире целый день. Уже психологически тяжело - Советский спорт
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12 апреля 2020 10:45ТеннисГичунцев Артур

Андрей Рублев: Сижу в квартире целый день. Уже психологически тяжело

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что карантин продлится до 30 апреля.

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, как проводит время, находясь на карантине, отметив, что ему сложно справиться с этой ситуацией.

«Кроме просмотра фильмов и занятий онлайн с тренерами больше ничем особо не занимаюсь. Сижу в квартире целый день. Уже психологически тяжело, хочется выйти. Стараюсь использовать любую возможность – мусор где-то вынести, чтобы лишний раз выйти на улицу.

Вообще, ситуация давит. Скучаю по теннису, по тренировкам, по перелетам, по атмосфере. Когда изолирован дома, еще больше всяких мыслей в голову лезет», – цитирует Рублева «Матч ТВ».

Добавим, что ATP и WTA приостановили все соревнования до 7 июня из-за пандемии коронавируса.

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