Андрей Рублев: Сижу в квартире целый день. Уже психологически тяжело

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, как проводит время, находясь на карантине, отметив, что ему сложно справиться с этой ситуацией.
«Кроме просмотра фильмов и занятий онлайн с тренерами больше ничем особо не занимаюсь. Сижу в квартире целый день. Уже психологически тяжело, хочется выйти. Стараюсь использовать любую возможность – мусор где-то вынести, чтобы лишний раз выйти на улицу.
Вообще, ситуация давит. Скучаю по теннису, по тренировкам, по перелетам, по атмосфере. Когда изолирован дома, еще больше всяких мыслей в голову лезет», – цитирует Рублева «Матч ТВ».
Добавим, что ATP и WTA приостановили все соревнования до 7 июня из-за пандемии коронавируса.
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