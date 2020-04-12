Анастасия Павлюченкова: Сомневаюсь, что этот сезон будет доигран Ранее WTA объявила о приостановке всех чемпионатов до 7 июня.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова считает, что этот сезон, скорее всего, будет завершен досрочно.

«Неизвестно, что будет с сезоном, сыграем ли вообще в этом году. Я состою в совете игроков WTA, общаюсь не только с игроками, но и с функционерами теннисными, назовем их так. И у меня действительно сомнения по поводу этого сезона. Хотя на данный момент ни один человек конкретно не скажет, что и как будет», – цитирует россиянку ТАСС.

Напомним, WTA, как и ATP, приостановила все соревнования из-за угрозы распространения коронавируса. На сегодняшний день от этой болезни по всему миру скончались более 108 тысяч человек.