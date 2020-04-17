Хачанов провел тренировку в домашних условиях (видео) 15-я ракетка мира провел занятия на глазах у своего сына.

Российский теннисист Карен Хачанов показал, как поддерживает форму, находясь на карантине. 23-летний москвич выложил видео в своем Instagram и написал: «Вот так и тренируемся!» Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karen Khachanov |Карен Хачанов (@karenkhachanov) 17 Апр 2020 в 3:16 PDT Ранее стало известно, что ATP приостановила все турниры до 7 июня из-за пандемии коронавируса.