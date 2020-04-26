Марат Сафин: Никто из российских псевдотренеров не хочет учиться, они – физруки Победитель двух турниров «Большого шлема» раскритиковал уровень квалификации отечественных тренеров.

Марат Сафин в совместном эфире с другим бывшим теннисистом Михаилом Южным заявил о том, что Карен Хачанов и Андрей Рублев добились успеха, поскольку уехали из России за границу.

«Хачанов и Рублев вместе уехали и начали жить своей жизнью, – отметил Сафин в прямой трансляции в инстаграме. – Испанцы тренируют и относятся к теннису, как к реальной работе. Научиться играть в России в теннис, ну, не знаю. Не в обиду никому, у нас слабый подход. Мы более-менее тренируем юниоров, а потом происходит переход – и беда.

Еще есть проблемы с физподготовкой, а еще больше с теннисными тренерами. Все по цепочке. Только массажисты всегда были хорошие. У нас кто во что горазд. Смотрю на упражнения, которые дают детям – смешно, идиотизм. А главное, никто из этих псевдотренеров не хочет учиться. Физруки, вот. Они не могут понять смысл. Ты не можешь дать человеку делать забеги, как атлету. Нужно работать с весами, чтобы у тебя потом ничего не отвалилось, на координацию.

Есть ребята, которые хорошие, но они же должны собирать команду. Особенно тренера по физподготовке, без него ты ничего не сделаешь».

В данный момент Хачанов и Рублев занимают 14-е и 15-е место в рейтинге ATP.