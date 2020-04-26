Паузу в теннисном сезоне могут продлить до 3-го августа Под угрозой проведение шести женских турниров и девяти мужских.

Испанская газета Marca сообщает, что ATP и WTA собираются продлить вынужденную паузу в теннисном сезоне до 3 августа.

В данный момент отменены все турниры, которые должны были пройти до 12 июля, а Открытый чемпионат Франции был перенесен на конец сентября и начало октября.

Ранее уже был отменен запланированный на вторую неделю августа турнир WTA в Монреале, поскольку власти провинции Квебек из-за пандемии коронавируса продлили запрет на проведение массовых мероприятий до конца лета.

Если теннисные ассоциации продлят паузу, то будут отменены еще девять мужских турниров и шесть женских.