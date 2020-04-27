Источник: Турниры ATP и WTA возобновят не ранее 3 августа Об этом сообщает Marca.

Теннисный сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, может вернуться лишь в августе этого года, хотя, ранее сообщали о возобновлении соревнований в июле.

Таким образом, в намеченные сроки не состоятся турниры ATP в Гамбурге, Ньюпорте, Бостаде, Лос-Кабосе, Гштааде, Умаге, Атланте и Китцбюэле, а также соревнования WTA Бухаресте, Лозанне, Палермо, Юрмале, Нью-Хейвене и Карлсруэ.

При этом нет гарантий, что проведение смешанного соревнования в Вашингтоне (2-9 августа) и мужского турнира в Торонто (10-16 августа) состоится по расписанию.

Добавим, что н сегодняшний день из-за коронавируса скончались более 200 тысяч человек.