Australian Open может не состоятся в 2021 году из-за пандемии коронавируса О перспективах проведения турнира рассказал его директор.

Крэйг Тили, турнирный директор Ausrtalian Open, не исключает того, что в январе следующего года турнир «Большого шлема» в Мельбурне придется либо проводить при пустых трибунах, либо и вовсе отменить.

«Худший возможный сценарий – это отмена Australian Open, – цитирует Тили The West Australian. – Лучший из возможных вариантов – проведение турнира с ограничением на посещение зрителями. На трибуны будут пускать только болельщиков из Австралии.

Мы разработали четыре различных сценария, чтобы учесть все возможные варианты. Разработали временные рамки, в которые мы должны принять решения. Сценарии представили всем сотрудникам, партнерам, спонсорам и австралийским властям».

В данный момент теннисный сезон приостановлен до 13 июля.