Дарья Касаткина: Очень радовалась, когда Вилья перешел в «Барселону» (видео) Испанец выступал за каталонский клуб с 2010 по 2013 год.

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, как начала коллекционировать футбольные джерси, а также вспомнила об игре с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«У меня вообще куча разных джерси, но больше всего, конечно, маек «Барселоны». Вот одна из любимых, с моей фамилией и моим счастливым номером. Вообще у меня их очень много. Почти все дома, в России. И моя одна из самых запоминающихся – это первая майка, которую я купила в 2010 году, когда Давид Вилья только перешел в «Барселону» из «Валенсии». Я очень радовалась, сразу купила майку с седьмым номером, все, как и хотела. Очень классные воспоминания.

А вторая майка – это майка питерского «Зенита» с моей фамилией также и с семерочкой. Очень классный сувенир, такое воспоминание о нашем дружеском матче, который мы сыграли в Санкт-Петербурге на теннисном турнире. Играли на теннисном корте в футбол. Я играла с Артемом Дзюбой против Светы Кузнецовой и Миши Кержакова. Было очень классно, весело, и я рада, что у меня остались такие воспоминания», – сказала Касаткина в интервью Eurosport.ru.