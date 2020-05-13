Серена Уильямс: Теперь могу выйти и поиграть в настоящий теннис - Советский спорт
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13 мая 2020 08:55Теннис

Серена Уильямс: Теперь могу выйти и поиграть в настоящий теннис

Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что она с нетерпением ждет возвращения на теннисные корты.

- Я очень люблю играть. Это то, что я делаю лучше всего. Сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо, более расслабленной и здоровой. Я могу выйти и поиграть в настоящий теннис, - цитирует Уильямс AFP.

Напомним, что в декабре прошлого года информагентство Associated Press признало Уильямс лучшей спортсменкой десятилетия. 38-летняя американская теннисистка обошла в голосовании своих соотечественниц гимнастку Симону Байлз и пловчиху Кэти Ледеки.

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