Даниил Медведев: Никогда не стал бы профессиональным футболистом

Теннисист Даниил Медведев исключил вариант, при котором он стал бы профессиональным футболистом. По его словам, он бы добился высоких результатов в киберспорте.
«Как бы это тупо ни звучало, но я всегда отвечаю одно и то же – уверен, что стал бы киберспортсменом. Не уверен в чем – FIFA или стрелялке какой-нибудь, но я уверен, что получилось бы, потому что я был бы целеустремлен.
Допустим, мне нравится играть в футбол с друзьями, но я знаю, что никогда не стал бы профессиональным футболистом – у меня просто не получилось бы», – сказал Медведев в прямом эфире Instagram-аккаунта Карена Хачанова.
Ранее ATP и WTA сообщили, что все турниры приостановлены до 31 июня. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса.
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