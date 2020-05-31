Хачанов и Рублев в июне сыграют на выставочном турнире в Химках Болельщиков на трибуны пускать не будут.

В июне в Химках пройдет выставочный турнир с участием ведущих теннисистов России. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» заявил директор Baltic Open WTA International и теннисный агент Александр Островский.

«Предварительно, добро на участие дали Карен Хачанов, Евгений Донской и Андрей Рублев, – рассказал Островский. – Мы с удовольствием приняли бы и Даниила Медведева, но он пока не планирует покидать Монако.

В женской половине турнира надеемся увидеть Анастасию Павлюченкову, Светлану Кузнецову, Анастасию Потапову, Виталию Дьяченко, Веронику Кудерметову, первую ракетку России Екатерину Александрову, если она сумеет приехать из Чехии, где тренируется. Все они восприняли эту идею на ура.

Регламент у мужчин и женщин будет одинаковым. Разобьем восемь спортсменов на две группы, откуда по два лучших игрока выйдут во второй этап. Дальше – снова круговой турнир, уже с участием четырех человек. По его итогам определятся пары полуфиналистов. Каждый матч будет состоять из двух сетов и, если потребуется, супертай-брейка».

Общий призовой фонд турнира составит 30 тысяч долларов.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен до конца июля.