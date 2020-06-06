Президент WTA: Без вакцины нам будет сложно проводить турниры Женской теннисной ассоциации (WTA) Микки Лоулер планирует вернуться к соревнованиям в этом году, но признает, что мировой характер тенниса усложняет ситуацию.

- Будет очень трудно путешествовать и играть без вакцины. Организация делает все возможное, чтобы играть по-человечески, но тот факт, что турниры проходят в разных странах по всему миру, все усложняет, - цитирует Лоулер L'Equipe.

Напомним, что из-за распространения коронавируса WTA и ATP приостановили проведение всех турниров до 31 июля.