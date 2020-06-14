Джокович проиграл Краиновичу на выставочном турнире в Белграде

В своем втором матче на групповой стадии выставочного турнира Adria Tour в Белграде первая ракетка мира Новак Джокович проиграл своему сербскому соотечественнику Филипу Краиновичу.

Итоговый счет 2:4, 4:2, 4:1 в пользу Краиновича.

«Филип мне как младший брат. У нас отличные отношения, он прекрасный парень, и я стараюсь всегда его поддерживать. Его работа с тренером Янко Типсаревичем уже приносит результат, и я уверен, что качество игры с учетом его таланта дадут шанс попасть в топ-10 рейтинга, если он продолжит прогрессировать и совершенствоваться. Я искренне желаю ему этого», – цитирует Джоковича Tennis.com

В первом матче Adria Tour Джокович обыграл Виктора Троицки (4:1, 4:1).

На данный момент теннисный сезон приостановлен до конца июля из-за пандемии коронавируса.