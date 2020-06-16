Прямой эфир с Андреем Рублевым (ВИДЕО)

В 2014 году он стал последним российским теннисистом, выигравшим юниорский «Ролан Гаррос». В 2017-м вышел в четвертьфинал US Open и завоевал свой первый титул ATP.

В прошлом сезоне Рублев победил на домашнем «Кубке Кремля» и вплотную приблизился к топ-20 рейтинга, а нынешний год начал с двух титулов подряд, став лучшим в Дохе и Аделаиде. В настоящий момент Андрей занимает 14-ю позицию рейтинга ATP и считается одной из главных восходящих звезд Тура.

В эфире Sportcast он расскажет, как перенес режим самоизоляции, чем занимался в свободное время, как много внимания уделяет ресторанному бизнесу и своей музыкальной группе, а также поделится мнением относительно возобновления теннисного сезона.