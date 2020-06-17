В США вышел эпизод сериала «Миллиарды» с участием Шараповой

В эфире американского платного телеканала Showtime был показан седьмой эпизод пятого сезона популярного сериала «Миллиарды», в котором Мария Шарапова исполнила роль самой себя.

Мария исполнила роль самой себя. По сюжету она приняла участие в ужине, который организовал один из главных героев «Миллиардов» бизнесмен Бобби Аксельрод (роль исполняет Дэмиэн Льюис), и приняла участие в разговоре об искусстве.

Это уже второе камео Шараповой в популярном сериале. В одной из серий третьего сезона она играла с героем Льюиса в теннис, а также разговаривала на родном языке с русским олигархом в исполнении Джона Малковича.

В феврале нынешнего года 33-летняя российская теннисистка объявила о завершении карьеры.

Мария выиграла пять турниров «Большого шлема» в одиночном разряде с 2004 по 2014 годы. Шарапова – одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры «Большого шлема», но в разные годы).