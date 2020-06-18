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18 июня 10:32
автор: Гичунцев Артур

Михаил Южный: Не осуждал бы теннисистов, которые не поедут на US Open

Турнир пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

Известный российский теннисист Михаил Южный прокомментировал решение Федерации тенниса США (USTA) провести US Open в этом году.

«Будут ли отказы теннисистов? Мне трудно прогнозировать. Но я бы в любом случае не осуждал людей, если кто-то не поедет. В сегодняшней обстановке это нормальная ситуация.

Теннис – индивидуальный вид спорта. И у игроков нет никаких обязательств ни перед кем – в обычной ситуации ты тоже можешь сняться с турнира из-за травмы или даже просто по своему желанию. И наказанием будет лишь то, что ты не заработаешь очки в свой рейтинг. Каждый здесь принимает решение за себя.

Очень удивлюсь, если со стороны ATP или WTA будут применены какие-то санкции в отношении отказавшихся играть спортсменов. Сейчас им просто дали выбор. До этого выбора не было – играть они не могли. Теперь теннисисты могут сами решить – ехать на US Open или нет», – цитируют Южного «Известия».

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Михаил Южный: Не осуждал бы теннисистов, которые не поедут на US Open
Турнир пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.
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