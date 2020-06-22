Джокович отказался от тестирования на коронавирус

Как сообщает Kurir, Джокович позвонит эпидемиологу и обратится к своему врачу по прибытии домой в Белград в соответствии с рекомендациями медицинской службы.

Ранее стало известно, что эпидемиологическая служба Задара (Хорватия) заявила, что все участники и организаторы турнира из-за рубежа, в том числе теннисисты из Сербии, могут свободно выезжать к себе домой.

Напомним, что в воскресенье болгарин Григор Димитров, принимавший участие в выставочном турнире Adria Tour, сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Позже стало известно, что финальный матч турнира между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем был отменен.