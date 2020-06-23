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23 июня 15:18
автор: Виктор Шарафудинов

Джокович заразился коронавирусом

Ранее сербский теннисист организовал в Задаре выставочный турнир Adria Tour.

Первая ракетка мира Новак Джокович сообщил о том, что заразился коронавирусом.

Об этом информирует агентство AP.

Инфекция была также обнаружена у супруги сербского спортсмена Елены Ристич, а вот их дети избежали заражения.

Ранее COVID-19 диагностировали у Григора Димитрова и его тренера, Виктора Троицки и его беременной жены, а также у Борны Чорича и фитнес-тренера Джоковича. Димитров и Троицки принимали участие в турнире Adria Tour, организатором которого стал Новак.

«Мы организовали турнир, когда вирус пошел на спад, – заявил Джокович. – Мы верили, что есть все условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушел, и это новая реальность, с которой нам предстоит осваиваться.

Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью и все окажутся в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я еще раз пройду тест».

В финале соревнования в хорватском Задаре Джокович должен был сыграть с россиянином Андреем Рублевым, однако матч был отменен. Димитров и Чорич провели на Adria Tour встречи с первым номером рейтинга ATP.

Из-за пандемии теннисный сезон приостановлен до конца июля.

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Джокович заразился коронавирусом
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