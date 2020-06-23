Джокович заразился коронавирусом

Первая ракетка мира Новак Джокович сообщил о том, что заразился коронавирусом.

Об этом информирует агентство AP.

Инфекция была также обнаружена у супруги сербского спортсмена Елены Ристич, а вот их дети избежали заражения.

Ранее COVID-19 диагностировали у Григора Димитрова и его тренера, Виктора Троицки и его беременной жены, а также у Борны Чорича и фитнес-тренера Джоковича. Димитров и Троицки принимали участие в турнире Adria Tour, организатором которого стал Новак.

«Мы организовали турнир, когда вирус пошел на спад, – заявил Джокович. – Мы верили, что есть все условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушел, и это новая реальность, с которой нам предстоит осваиваться.