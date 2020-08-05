Павлюченкова – об отказе выступать на US Open: Главная причина – отсутствие безопасности

Россиянка Анастасия Павлюченкова объяснила свое решение отказаться от участия в Открытом чемпионате США.

«Я долго думала, но приняла решение не участвовать в US Open в этом году. Оно далось непросто – за свою карьеру я не пропустила ни одного Большого шлема. Теннис для меня – это почти все.

Главная причина – это отсутствие безопасности. US Open не дает сейчас никаких гарантий. Не чувствую, что в таких условиях мне комфортно лететь в Америку.

Спасибо WTA и USTA, что дают нам возможность играть. Дальше – уже выбор каждого. Я и моя команда решили, что в этом году так будет лучше для нас», – написала уроженка Самары в своем Instagram.