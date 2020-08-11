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11 августа 21:32
автор: Юрий Нечаев

Блинкова вышла во второй круг турнира в Лексингтоне, Калинская покидает соревнования

Теннисный сезон набирает ход после паузы, вызванной коронавирусом.

В Лексингтоне (США) проходит турнир WTA.

Сегодня свои матчи первого круга провели россиянки Анна Калинская и Анна Блинкова.

Блинкова, занимающая 61-е место в рейтинге WTA, взяла верх над американкой Кристи Ан. Спортсменки обменялись выигранными сетами, а в третьей партии Ан из-за повреждения не смогла продолжить борьбу. Во втором круге Блинкова сыграет против Мари Боузковой из Чехии.

В другом матче 114-я ракетка мира Калинская уступила швейцарке Жиль Тайхманн со счетом 2:6, 5:7.

Турнир завершится 16 августа.

Лексингтон (США)
Турнир WTA The Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Кристи Ан (США, Q) — 2:6, 6:4, 3:1 отказ 2-го игрока.

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Анна Калинская (Россия, Q) — 6:2, 7:5.

источник: «Советский спорт»
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