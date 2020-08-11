Блинкова вышла во второй круг турнира в Лексингтоне, Калинская покидает соревнования

В Лексингтоне (США) проходит турнир WTA.

Сегодня свои матчи первого круга провели россиянки Анна Калинская и Анна Блинкова.

Блинкова, занимающая 61-е место в рейтинге WTA, взяла верх над американкой Кристи Ан. Спортсменки обменялись выигранными сетами, а в третьей партии Ан из-за повреждения не смогла продолжить борьбу. Во втором круге Блинкова сыграет против Мари Боузковой из Чехии.

В другом матче 114-я ракетка мира Калинская уступила швейцарке Жиль Тайхманн со счетом 2:6, 5:7.

Турнир завершится 16 августа.