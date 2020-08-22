Кудерметова обыграла Томлянович в первом круге турнира WTA в Нью-Йорке

В первом круге турнира Western & Southern Open россиянка Вероника Кудерметова обыграла австралийскую теннисистку Айлу Томлянович в трех сетах – 5:7, 6:3, 7:5.

Кудерметова, занимающая 41-е место в мировом рейтинге, сделала девять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 12.

В статистике 57-й ракетки мира Томлянович пять эйсов и десять двойных ошибок. Айла выиграла три гейма на подаче соперницы при девяти возможностях.

Во втором круге Кудерметова сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, посеянной на турнире под первым номером.

Western & Southern Open традиционно проводят в Цинциннати (штат Огайо), но в нынешнем году соревнования проходят в Нью-Йорке.