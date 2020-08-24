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24 августа 23:19
автор: Виктор Шарафудинов

Серена Уильямс с трудом одолела Аранту Рус на турнире в Нью-Йорке

Матч второго круга продолжался 2 часа и 58 минут.

На турнире Western & Southern Open американке Серене Уильямс понадобилось три сета и два тай-брейка, чтобы одержать победу над теннисисткой из Нидерландов Арантой Рус.

Итоговый счет 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:0) в пользу Уильямс, которая в данный момент занимает девятое место в рейтинге WTA.

Статистика эйсов 14:5 в пользу Серены. Американка допустила лишь одну двойную ошибку, в то время как ее соперница – восемь.

Уильямс реализовала три из семи брейк-пойнтов, а Рус, занимающая 72-е место в мировом рейтинге, взяла четыре гейма на подаче соперницы при 11 возможностях.

Завтра 25 августа Серена Уильямс сыграет в третьем круге с гречанкой Марией Саккари.

источник: «Советский спорт»
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