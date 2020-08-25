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25 августа 19:42
автор: Юрий Нечаев

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке

Россиянин занимает пятое место в рейтинге АТР.

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира серии Masters в Нью-Йорке.

В матче 1/8 финала россиянин за 1 час 10 минут обыграл словенца Аляже Бедене со счетом 6:3, 6:3.

Медведев за матч шесть раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейкпойнта из четырех.

У Бедене, занимающего 61-е место в рейтинге АТР, шесть эйсов и одна двойная ошибка.

Следующим соперником Медведева станет победитель матча между испанцем Роберто Баутиста-Агутом и россиянином Кареном Хачановым.

Нью-Йорк (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг

Даниил Медведев (Россия) — Альяж Бедене (Словения) — 6:3, 6:3

источник: «Советский спорт»
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