Хачанов потерпел поражение в третьем круге турнира в Нью-Йорке

Россиянин Карен Хачанов проиграл Роберто Баутиста-Агуту в третьем круге турнира серии Masters в Нью-Йорке.
Встреча продолжалась 2 часа 7 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу испанского спортсмена.
Хачанов за матч выполнил 10 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейкпойнт из трех. У его соперника - три подачи навылет, семь двойных ошибок и три выигранных брейка из восьми.
В четвертьфинале соревнований испанец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
Нью-Йорк (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг