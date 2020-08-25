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25 августа 22:35
автор: Юрий Нечаев

Хачанов потерпел поражение в третьем круге турнира в Нью-Йорке

Россиянин занимает 16-е место в рейтинге АТР.

Россиянин Карен Хачанов проиграл Роберто Баутиста-Агуту в третьем круге турнира серии Masters в Нью-Йорке.

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу испанского спортсмена.

Хачанов за матч выполнил 10 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейкпойнт из трех. У его соперника - три подачи навылет, семь двойных ошибок и три выигранных брейка из восьми.

В четвертьфинале соревнований испанец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Нью-Йорк (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг

Роберто-Баутиста Агут (Испания) — Карен Хачанов (Россия) — 4:6, 6:3, 6:2.

источник: «Советский спорт»
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