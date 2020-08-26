Джокович обыграл Сандгрена и вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл американца Тенниса Сандгрена в третьем круге турнира в Нью-Йорке.
Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась победой первой ракетки мира со счетом 6:2, 6:4.
Джокович выполнил два эйса, совершил четыре двойные ошибки и реализовал три брейкпойнта из девяти. У его соперника - семь подач навылет и три двойные ошибки.
В четвертьфинале Джокович сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруффом.
Нью-Йорк (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг