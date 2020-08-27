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27 августа 00:28
автор: Виктор Шарафудинов

Джокович и Азаренко вышли в полуфиналы турнира в Нью-Йорке

В нынешнем году Western & Southern Open пришлось перенести из Цинциннати.

На мужском и женском турнирах Western & Southern Open в Нью-Йорке определились очередные полуфиналисты.

У мужчин первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл в четвертьфинале немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 6:1 за один час и две минуты.

В женском четвертьфинале белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу над представительницей Туниса Онс Жабер – 7:6 (11:9), 6:2 за час и 44 минуты.

В матче Джокович – Штрауфф оба соперника сделали по пять эйсов, но если серб допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брей-пойнта из восьми, то у немца, занимающего 34-е место в мировом рейтинге, пять двойных ошибок и лишь один выигранный гейм на чужой подаче при трех возможностях.

В полуфинале Джоквич сыграет с испанцам Роберто Баутистой-Агутом, который ранее обыграл россиянина Даниила Медведева (1:6, 6:4, 6:3).

В игре Азаренко – Жабер статистика эйсов 3-3. У Жабер пять двойных ошибок, а у Азаренко – две. Виктория реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, а ее соперника – три из семи.

В полуфинале Азаренко, занимающая 59-е место в рейтинге WTA, сыграет с победительницей матча британки Йоханны Конты и гречанки Марии Саккари.

источник: «Советский спорт»
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