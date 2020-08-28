Азаренко обыграла в полуфинале турнира WTA в Нью-Йорке Конту и сыграет в финале с Осакой

В полуфинале турнира Western & Southern Open белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу над представительницей Великобритании Йоханной Контой – 4:6, 6:4, 6:1.

Матч продлился 2 часа и 17 минут.

В активе Азаренко шесть эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти.

Конта девять раз подала на вылет, допустила три двойные ошибки и выиграла три гейма на подаче соперницы при 11 возможностях.

В данный момент Конта занимает 15-е место в рейтинге WTA, а Азаренко – 59-е.