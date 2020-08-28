Раонич одержал победу на Циципасом и вышел в финал турнира ATP в Нью-Йорке

Канадец Милош Раонич вышел в финал турнира Western & Southern Open. В полуфинальном матче теннисист, занимающий 30-е место в рейтинге ATP, в двух сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса, шестую ракетку мира. Итоговой счет 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Раонича.

Матч продлился 1 час и 38 минут.

Раонич сделал 12 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал свой единственный брейк-пойнт.

Циципас четыре раза подал на вылет, допустил одну двойную ошибку и не взял ни одного гейма на подачи соперника при одной такой возможности.