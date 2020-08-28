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28 августа 22:21
автор: Виктор Шарафудинов

Раонич одержал победу на Циципасом и вышел в финал турнира ATP в Нью-Йорке

В другом полуфинале играют Новак Джокович и Роберто Баутиста-Агут.

Канадец Милош Раонич вышел в финал турнира Western & Southern Open. В полуфинальном матче теннисист, занимающий 30-е место в рейтинге ATP, в двух сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса, шестую ракетку мира. Итоговой счет 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Раонича.

Матч продлился 1 час и 38 минут.

Раонич сделал 12 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал свой единственный брейк-пойнт.

Циципас четыре раза подал на вылет, допустил одну двойную ошибку и не взял ни одного гейма на подачи соперника при одной такой возможности.

источник: «Советский спорт»
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Раонич одержал победу на Циципасом и вышел в финал турнира ATP в Нью-Йорке
В другом полуфинале играют Новак Джокович и Роберто Баутиста-Агут.
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