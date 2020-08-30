Даниил Медведев: Я без сомнений принял решение участвовать в US Open

Лучший теннисист России Даниил Медедев прокомментировал свое решение принять участие в Открытом чемпионате США по теннису.

«Я не сомневался, сыграть здесь или нет. Безопасность была приоритетом, но как только мы получили информацию о том, как все будет организовано, решили ехать. Я считаю, что заразиться здесь очень сложно», - приводит слова спортсмена Reuters.

Напомним, Медведев занимает пятое место в рейтинге АТР. В прошлом году на US Open россиянин дошел до финала, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Ранее от участия в турнире отказалась большая группа теннисистов. В частности, на соревнованиях не выступят лидеры рейтинга WTA Эшли Барти и Симона Халеп, победительница US Open прошлого сезона Бьянка Андрееску, а также россиянки Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова.

Мужская часть турнира не досчитается, в том числе, Надаля и Стэна Вавринки.