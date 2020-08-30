Медведев озвучил цель на US Open

Лучший теннисист России Даниил Медведев поделился ожиданиями от стартующего в понедельник Открытого чемпионата США.

«Всегда здорово вернуться на этот турнир. Надеюсь, для меня он будет успешным. С нетерпением жду первого матча.

Ожидания? Я всегда иду от матча к матчу, вперед далеко не заглядываю. Конечно, в глубине души я хочу выиграть каждый турнир „Большого шлема“, в котором участвую. Как бы то ни было, начиная игру на мэйджорах, моя цель — выиграть все семь матчей», — цитирует Медведева официальный сайт АТР.

Напомним, Медведев занимает пятое место в рейтинге АТР. В прошлом году на US Open россиянин дошел до финала, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Для Даниила этот результат является лучшим на турнирах серии «Большого шлема».

Добавим, что первым соперником Медведева станет Федерико Дельбонис из Аргентины.