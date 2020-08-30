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30 августа 13:46
автор: Юрий Нечаев

Медведев озвучил цель на US Open

Турнир стартует 31 августа.

Лучший теннисист России Даниил Медведев поделился ожиданиями от стартующего в понедельник Открытого чемпионата США.

«Всегда здорово вернуться на этот турнир. Надеюсь, для меня он будет успешным. С нетерпением жду первого матча.

Ожидания? Я всегда иду от матча к матчу, вперед далеко не заглядываю. Конечно, в глубине души я хочу выиграть каждый турнир „Большого шлема“, в котором участвую. Как бы то ни было, начиная игру на мэйджорах, моя цель — выиграть все семь матчей», — цитирует Медведева официальный сайт АТР.

Напомним, Медведев занимает пятое место в рейтинге АТР. В прошлом году на US Open россиянин дошел до финала, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Для Даниила этот результат является лучшим на турнирах серии «Большого шлема».

Добавим, что первым соперником Медведева станет Федерико Дельбонис из Аргентины.

US Open пройдет с 31 августа по 13 сентября.

источник: ATP
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