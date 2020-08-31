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31 августа 18:42
автор: Юрий Нечаев

Медведев контактировал с Пэром, заразившимся коронавирусом

В понедельник стартовал US Open.

Россиянин Даниил Медведев тренировался с французским теннисистом Бенуа Пэром, сдавшим положительный тест на коронавирус.

Opencourt сообщает, что француз составил список из 30 человек, с которыми он общался накануне US Open. По информации источника, в этом перечне оказался Медведев, тренировавшийся вместе с Пэром.

Напомним, россиянин должен стартовать на Открытом чемпионате США 1 сентября, матчем против Федерико Дельбониса.

В прошлом году Медведев дошел до финала US Open, где уступил Рафаэлю Надалю.

Турнир продлится до 13 сентября.

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