Донской проиграл Лондеро в первом круге US Open

Российский теннисист Евгений Донской завершил свое выступление на Открытом чемпионате США.

В матче первого круга россиянин в трех сетах проиграл Хуану Лондеро из Аргентины 3:6, 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.

Донской за матч выполнил шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал все три брейкпойнта.

У его соперника, занимающего 62-е место в рейтинге АТР, четыре подачи навылет, одна двойная ошибка и семь выигранных брейков из 11.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд