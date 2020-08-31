Россиянка Грачева вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Варвара Грачева в первом круге US Open обыграла представительницу Испании Паулу Бадоса Хиберт.

Матч продолжался 1 час 35 минут и завершился со счетом 6:4, 7:5.

Россиянка выполнила два эйса, избежала двойных ошибок и реализовала четыре брейкпойнта из 12.

У испанки - по восемь подач навылет и двойных ошибок, а также два выигранных брейка из трех.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг