Россиянка Грачева вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Варвара Грачева в первом круге US Open обыграла представительницу Испании Паулу Бадоса Хиберт.
Матч продолжался 1 час 35 минут и завершился со счетом 6:4, 7:5.
Россиянка выполнила два эйса, избежала двойных ошибок и реализовала четыре брейкпойнта из 12.
У испанки - по восемь подач навылет и двойных ошибок, а также два выигранных брейка из трех.
Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг