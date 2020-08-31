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31 августа 20:21
автор: Юрий Нечаев

Россиянка Грачева вышла во второй круг US Open

Спортсменка занимает 102-е место в рейтинге WTA.

Российская теннисистка Варвара Грачева в первом круге US Open обыграла представительницу Испании Паулу Бадоса Хиберт.

Матч продолжался 1 час 35 минут и завершился со счетом 6:4, 7:5.

Россиянка выполнила два эйса, избежала двойных ошибок и реализовала четыре брейкпойнта из 12.

У испанки - по восемь подач навылет и двойных ошибок, а также два выигранных брейка из трех.

Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг

Варвара Грачева (Россия) — Паула Бадоса Хиберт (Испания) — 6:4, 7:5
Ангелик Кербер (Германия) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:4, 6:4
Кристина Младенович (Франция) — Хэйли Баптист (США) — 7:5, 6:2
Маркета Вондроушова (Чехия) — Грит Миннен (Бельгия) — 6:1, 6:4.

источник: «Советский спорт»
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