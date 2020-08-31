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31 августа 21:23
автор: Юрий Нечаев

Плишкова и Квитова преодолели первый круг US Open

Турнир в Нью-Йорке стартовал в понедельник.

Чешские теннисистки Петра Квитова и Каролина Плишкова вышли во второй круг Открытого чемпионата США.

Третья ракетка мира Плишкова в двух сетах обыграла украинку Ангелину Калинину со счетом 6:4, 6:0.

Квитова, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, оказалась сильнее Ирины-Камелия Бегу из Румынии 6:3, 6:2.

Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг

Петра Квитова (Чехия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:3, 6:2

Каролина Плишкова (Чехия) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:4, 6:0

Александра Соснович (Белоруссия) — Франческа Ди Лоренцо (США) — 2:6, 7:6 (8:6), 6:0

Каролин Гарсия (Франция) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:3, 6:2.

источник: «Советский спорт»
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