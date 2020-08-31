Плишкова и Квитова преодолели первый круг US Open

Чешские теннисистки Петра Квитова и Каролина Плишкова вышли во второй круг Открытого чемпионата США.
Третья ракетка мира Плишкова в двух сетах обыграла украинку Ангелину Калинину со счетом 6:4, 6:0.
Квитова, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, оказалась сильнее Ирины-Камелия Бегу из Румынии 6:3, 6:2.
Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Петра Квитова (Чехия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:3, 6:2