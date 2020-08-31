Циципас и Шаповалов вышли во второй круг US Open

В Нью-Йорке прошли очередные матчи первого круга US Open.

Грек Стефанос Циципас, занимающий шестое место в рейтинге АТР, уверенно обыграл Альберта Рамоса-Виньоласа из Испании со счетом 6:2, 6:1, 6:1.

Денис Шаповалов, представляющий Канаду, сломил сопротивление американца Себастьяна Корда 6:4, 4:6, 6:3, 6:2.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Стефанос Циципас (Греция) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:2, 6:1, 6:1

Хуберт Хуркач (Польша) — Петер Гойовчик (Германия) — 6:3, 6:4, 6:4

Денис Шаповалов (Канада) — Себастьян Корда (США) — 6:4, 4:6, 6:3, 6:2

Кэмерон Норри (Великобритания) — Диего Шварцман (Аргентина) — 3:6, 4:6, 6:2, 6:1, 7:5