Циципас и Шаповалов вышли во второй круг US Open

В Нью-Йорке прошли очередные матчи первого круга US Open.
Грек Стефанос Циципас, занимающий шестое место в рейтинге АТР, уверенно обыграл Альберта Рамоса-Виньоласа из Испании со счетом 6:2, 6:1, 6:1.
Денис Шаповалов, представляющий Канаду, сломил сопротивление американца Себастьяна Корда 6:4, 4:6, 6:3, 6:2.
Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Стефанос Циципас (Греция) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:2, 6:1, 6:1
Хуберт Хуркач (Польша) — Петер Гойовчик (Германия) — 6:3, 6:4, 6:4
Денис Шаповалов (Канада) — Себастьян Корда (США) — 6:4, 4:6, 6:3, 6:2
Кэмерон Норри (Великобритания) — Диего Шварцман (Аргентина) — 3:6, 4:6, 6:2, 6:1, 7:5