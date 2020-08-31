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31 августа 23:14
автор: Юрий Нечаев

Циципас и Шаповалов вышли во второй круг US Open

Турнир стартовал в понедельник.

В Нью-Йорке прошли очередные матчи первого круга US Open.

Грек Стефанос Циципас, занимающий шестое место в рейтинге АТР, уверенно обыграл Альберта Рамоса-Виньоласа из Испании со счетом 6:2, 6:1, 6:1.

Денис Шаповалов, представляющий Канаду, сломил сопротивление американца Себастьяна Корда 6:4, 4:6, 6:3, 6:2.

Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг

Стефанос Циципас (Греция) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:2, 6:1, 6:1
Хуберт Хуркач (Польша) — Петер Гойовчик (Германия) — 6:3, 6:4, 6:4
Денис Шаповалов (Канада) — Себастьян Корда (США) — 6:4, 4:6, 6:3, 6:2
Кэмерон Норри (Великобритания) — Диего Шварцман (Аргентина) — 3:6, 4:6, 6:2, 6:1, 7:5

источник: «Советский спорт»
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