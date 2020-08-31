Касаткина проиграла украинке Костюк в первом круге US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге US Open уступила Марте Костюк в двух сетах.
Матч продолжался 1 час 1 минуту и завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу украинской спортсменки.
Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустив при этом четыре двойные ошибки, и реализовала два брейкпойнта из четырех.
Костюк, занимающая 137-е место в рейтинге WTA, по два раза подала навылет и допустила двойную ошибку, а также выиграла шесть брейков из восьми.
Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг