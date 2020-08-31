Касаткина проиграла украинке Костюк в первом круге US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге US Open уступила Марте Костюк в двух сетах.

Матч продолжался 1 час 1 минуту и завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу украинской спортсменки.

Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустив при этом четыре двойные ошибки, и реализовала два брейкпойнта из четырех.

Костюк, занимающая 137-е место в рейтинге WTA, по два раза подала навылет и допустила двойную ошибку, а также выиграла шесть брейков из восьми.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг