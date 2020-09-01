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01 сентября 22:00
автор: Виктор Шарафудинов

Гаспарян обыграла Пуиг и вышла во второй раунд US Open

Российская теннисистка занимает 117-е место в рейтинге WTA.

В первом раунде US Open россиянка Маргарита Гаспарян в трех сетах обыграла теннисистку из Пуэрто-Рико Монику Пуиг.

Итоговый счет 6:3, 6:7 (0:7), 6:0. Матч продлился 2 часа и 18 минут.

Гаспарян сделала семь эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 14. У 91-й ракетки мира Пуиг два эйса, шесть двойных ошибок, а также четыре выигранных гейма на подачи соперницы при семи возможностях.

Во втором раунде Гаспарян сыграет с победительницей матча двух американских теннисисток – Серены Уильямс и Кристи Ан.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Маргарита Гаспарян (Россия) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:3, 6:7 (0:7), 6:0

источник: «Советский спорт»
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