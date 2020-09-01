Гаспарян обыграла Пуиг и вышла во второй раунд US Open

В первом раунде US Open россиянка Маргарита Гаспарян в трех сетах обыграла теннисистку из Пуэрто-Рико Монику Пуиг.

Итоговый счет 6:3, 6:7 (0:7), 6:0. Матч продлился 2 часа и 18 минут.

Гаспарян сделала семь эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 14. У 91-й ракетки мира Пуиг два эйса, шесть двойных ошибок, а также четыре выигранных гейма на подачи соперницы при семи возможностях.

Во втором раунде Гаспарян сыграет с победительницей матча двух американских теннисисток – Серены Уильямс и Кристи Ан.

Нью-Йорк (США)