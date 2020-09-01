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01 сентября 23:59
автор: Владислав Корегин

Рублев в трех сетах обыграл француза Шарди и пробился во второй круг US Open

Россиянин Андрей Рублев уверенно разобрался с французом Жереми Шарди в рамках первого круга Открытого чемпионата США – 6:4, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. Сеянный под десятом номером на турнире Рублев уступил сопернику в подачах навылет (11 против 21) и совершенных двойных ошибках (12 против 3). Однако россиянин был лучше в реализации брейкпойнтов – пять выигранных попыток из 21. У соперника лишь один реализованный брейк из восьми.

В следующем раунде Рублев сыграет с победителем пары Таро Дэниел (Япония) – Грегуар Баррер (Франция).

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Андрей Рублев (Россия, 10) – Жереми Шарди (Франция) – 6:4, 6:4, 6:3.

источник: «Советский спорт»
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