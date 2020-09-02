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02 сентября 00:13
автор: Владислав Корегин

Маррей вышел во второй круг US Open, обыграв японца Нисиоку в пяти сетах

Матч продолжался 4 часа 39 минут.

Британский теннисист Энди Маррей одержал тяжелейшую победу в пяти сетах над японцем Есехито Нисиокой в рамках первого круга Открытого чемпионата США – 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:4.

Статистика эйсов – 14-8 в пользу Маррея. Также британец совершил больше двойных ошибок (13-5) и реализовал меньше брейкпойнтов – на его счету три удачные попытки из пяти, а у Нисиоки – пять из 16.

Следующим соперником британца станет победитель пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Тиаго Монтейро (Бразилия).

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Энди Маррей (Великобритания) – Есехито Нисиока (Япония) – 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:4.

источник: «Советский спорт»
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