Россиянка Дьяченко не выступит на US Open из-за травмы колена

Отмечается, что 30-летняя спортсменка получила травму колена и не сможет выступить на US Open.

Напомним, в первом круге соперницей Дьяченко должна была стать представительница Белоруссии Ольга Говорцова. Теперь вместо нее сыграет американка Эйжа Мухаммад.

Дьяченко идет на 112-м место в рейтинге WTA.

Vitalia Diatchenko has withdrawn from the US Open with a right knee injury.



🇺🇸 Asia Muhammad enters the women's singles draw as an on-site alternate. pic.twitter.com/0q2kXDD7PI