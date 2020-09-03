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03 сентября 06:22
автор: Юрий Нечаев

Осака вышла в третий круг US Open. Плишкова покидает турнир

Чешская спортсменка была посеяна на соревнованиях под первым номером.

В Нью-Йорке состоялись очередные матчи второго круга Открытого чемпионата США по теннису.

Соревнования покидает третья ракетка мира Каролина Плишкова. Чешская теннисистка в двух сетах уступила француженке Каролине Гарсия 1:6, 6:7 (2:7).

В третий круг US Open пробилась Наоми Осака. Японка уверенно переиграла Камилу Джорджи из Италии 6:1, 6:2.

Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг

Энн Ли (США) — Элисон Риске (США) — 6:0, 6:3
Шелби Роджерс (США) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 7:5, 6:1
Каролин Гарсия (Франция) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:1, 7:6 (7:2)
Марта Костюк (Украина) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:3, 7:6 (7:5)
Наоми Осака (Япония) — Камила Джорджи (Италия) — 6:1, 6:2
Мэдисон Бренгл (США) — Даяна Ястремская (Украина) - 6:2, 6:3.

источник: «Советский спорт»
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