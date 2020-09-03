Циципас обыграл Кресси во втором круге US Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас в матче второго круга US Open переиграл американца Максима Кресси 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

За матч, который продолжался 2 часа 27 минут, грек выполнил девять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейка из 10.

У Кресси - 21 подача навылет при 10 двойных ошибках.

Следующим соперником Циципаса станет хорват Борна Чорич.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

2-й круг