Циципас обыграл Кресси во втором круге US Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас в матче второго круга US Open переиграл американца Максима Кресси 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.
За матч, который продолжался 2 часа 27 минут, грек выполнил девять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейка из 10.
У Кресси - 21 подача навылет при 10 двойных ошибках.
Следующим соперником Циципаса станет хорват Борна Чорич.
Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг