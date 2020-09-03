Шаповалов и Чорич вышли в третий круг US Open

В Нью-Йорке состоялись очередные матчи второго круга Открытого чемпионата США по теннису.
Денис Шаповалов, представляющий Канаду, в четырех сетах переиграл корейца Квон Сун Ву со счетом 6:7, 6:4, 6:4, 6:2.
Хорват Борна Чорич, занимающий 32-е место в рейтинге АТР, в пяти партиях сломил сопротивление Хуана Игнасио Лондеро из Аргентины 7:5, 4:6, 6:7, 6:2, 6:3.
Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Кэмерон Норри (Великобритания) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:3, 6:4, 6:4
Пабло Карреньо Буста (Испания) — Митчел Крюгер (США) — 6:1, 6:2, 6:2
Тэйлор Фритц (США) — Жиль Симон (Франция) — 7:5, 4:6, 6:7, 6:2, 6:3
Борна Чорич (Хорватия) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — 7:5, 4:6, 6:7, 6:2, 6:3
Рикардас Беранкис (Литва) — Стив Джонсон (США) — 7:5, 6:2, 1:6, 7:6
Денис Шаповалов (Канада) — Квон Сун Ву (Корея) — 6:7, 6:4, 6:4, 6:2.