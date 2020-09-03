Кристина Младенович: Поражение от Грачевой стало самым болезненным в моей карьере

Французская теннисистка Кристина Младенович не скрывала разочарования после поражения от россиянки Варвары Грачевой во втором круге US Open.

«Это самое болезненное поражение в моей карьере. Моя соперница играла смело, атаковала. Со счета 5:2 я почувствовала, что начинаю разваливаться. У меня не осталось никаких сил. Я опустошена физически и морально», — приводит слова спортсменки AP.

Напомним, вчера Грачева обыграла Младенович со счетом 1:6, 7:6 (7:2), 6:0. Француженка, занимающая 44-е место в рейтинге WTA, по ходу встречи вела 6:1, 5:1, но добиться победы не смогла.

В следующем раунде Грачева сыграет с хорваткой Петрой Мартич.