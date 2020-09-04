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04 сентября 20:34
автор: Владислав Корегин

Путинцева одолела белоруску Саснович и вышла в четвертый круг US Open

Матч продолжался 2 часа 2 минуты.

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева одержала волевую победу над представительницей Белоруссии Александрой Саснович и пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата США – 3:6, 6:2, 6:1.

Путинцева, сеянная на турнире под 23-м номером, сделала три эйса, совершила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету ее соперницы ни одной подачи навылет, шесть двойных и четыре реализованных брейка из десяти.

В следующем круге представительница Казахстана сыграет с хорваткой Петрой Мартич, обыгравшей в двух сетах россиянку Варвару Грачеву – 6:3, 6:3.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

3-й круг

Юлия Путинцева (Казахстан, 23) – Александра Саснович (Белоруссия) – 3:6, 6:2, 6:1.

источник: «Советский спорт»
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